Малюська: Україна вимагатиме від Росії $300 млрд репарацій

Україна хоче отримати від Росії репарації у зв'язку з війною у розмірі щонайменше $300 млрд. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє Deutsche Welle.

На Генеральній Асамблеї ООН Київ збирається домогтися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

"Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною" , - зазначив він.

Втрати, завдані Україною від російського повномасштабного вторгнення, оцінюються набагато вищими, зазначило агентство dpa.

Проте згадана сума відповідає активам Банку Росії у країнах G7, які заморожено у рамках санкцій.

Малюська вимагав доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів.

Німеччина також має надати інформацію, скільки російських активів розміщено у країні, додав міністр.