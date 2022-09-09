ОВА: Харків зазнав потужного обстрілу з РСЗВ

Російські війська обстріляли центр Харкова з РСЗВ. Є влучання в житлові будинки та інші споруди. Про це повідомляє начальник ОВА Олег Синєгубов﻿.

Станом на 14:50 відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них діти.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мер міста Ігор Терехов﻿ додав, що є "прильоти" по дитячому будинку творчості, школі та об'єкту спортивної інфраструктури, також у центрі Харкова зайнялась пожежа в дитсадочку.

На місці працюють медики та інші екстрені служби. Харків'ян просять залишатися в укриттях.