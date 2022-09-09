Євростат: Українці все рідше просять притулок в ЄС

Кількість громадян України, яким надали тимчасовий захист в ЄС, в липні значно скоротилася. Такі дані озвучив Євростат — Європейське бюро статистики. Там порахували, скільки українців попросили статус тимчасового захисту в ЄС, пише Катерина Гончарова, РБК-Україна.

За даними відомства, все менше людей звертаються за тимчасовим захистом в ЄС. Найбільше зниження зафіксовано в Італії — в липні тих, хто отримав такий статус, було на 12 170 осіб менше, ніж у попередньому місяці. За нею йдуть Іспанія (4 190), Данія (3 330), Румунія (2965), Угорщина (2855) і Польща (2835).

У деяких країнах українцям частіше надавали статус тимчасового захисту. Наприклад, Швеція (405), Естонія (160) і Словенія (30).

У яких країнах ЄС українці просили притулок

Починаючи з 24 лютого, Польща надала тимчасовий захист українцям найбільшу кількість разів з усіх країн ЄС. Такі дозволи отримали в цілому 1,3 мільйона біженців. Далі йдуть:

Німеччина (967 546 українських біженців);

Італія (142 330);

Іспанія (131 705);

Болгарія (125 275 українців).

Громадяни України з тимчасовим захистом зареєстровані у Словаччині (82 995), Австрії (73 785) та Франції (69 190 осіб).

Також у Євростаті порахували співвідношення наданого тимчасового захисту на 1000 жителів. Там дійшли висновку, що цей показник залишається низьким. Найвищий показник наданого захисту громадянам України в липні 2022 року був зареєстрований в Естонії (2,0 наданого тимчасового захисту на тисячу жителів). За нею йде Польща (1,5), Литва (1,3), Ірландія і Латвія (обидві країни — по 1,1).

Більшість з тих, кому надали тимчасовий захист — жінки, в тому числі дівчатка. Більшість з них були зареєстровані в Польщі (37 590 або 66% українців, які отримали захист у Польщі в липні). За ними слідують такі країни:

Італія (7 905 осіб або 72%);

Румунія (4060, або 55%);

Болгарія (3800 або 59%);

Іспанія (3540 або 56%).

До слова, більш ніж половина прохань про статус тимчасового захисту прийшло від хлопчиків віком до 18 років. Такі прохання найбільше задовольнили в Італії (63%) і на Мальті (58%). У Данії частка запитів від неповнолітніх осіб чоловічої статі склала половину від загального числа запитів, а у Швеції (22%) і Португалії (26%) — близько чверті запитів.