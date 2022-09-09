ОК "Південь": ЗСУ завдали ударів по переправі та мосту окупантів у Херсонській області
Українські збройні сили завдали ударів по понтонній переправі та мосту росіян у районі тимчасово окупованих Дар'ївки та Нової Каховки на Херсонщині, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.
Авіація ЗСУ завдала по позиціях росіян два удари, а ракетно-артилерійські війська виконали понад 170 вогневих завдань.
"Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар'ївки та наведений міст у районі Нової Каховки", — йдеться у повідомленні.
Командування підтверджує знищення:
- 11 окупантів;
- 2 танків Т-80;
- бойової машини десанту;
- 2 самохідних гармат 203 калібру Піон.
Раніше CNN з посиланням на високопосадовців США та України повідомляло, що ЗСУ планують звільнити більшу частину тимчасово окупованої Херсонської області, включаючи Херсон та Нову Каховку, до кінця 2022 року.