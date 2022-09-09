ОК "Південь": ЗСУ завдали ударів по переправі та мосту окупантів у Херсонській області

Українські збройні сили завдали ударів по понтонній переправі та мосту росіян у районі тимчасово окупованих Дар'ївки та Нової Каховки на Херсонщині, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.

Авіація ЗСУ завдала по позиціях росіян два удари, а ракетно-артилерійські війська виконали понад 170 вогневих завдань.

"Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар'ївки та наведений міст у районі Нової Каховки" , — йдеться у повідомленні.

Командування підтверджує знищення:

11 окупантів;

2 танків Т-80;

бойової машини десанту;

2 самохідних гармат 203 калібру Піон.

Раніше CNN з посиланням на високопосадовців США та України повідомляло, що ЗСУ планують звільнити більшу частину тимчасово окупованої Херсонської області, включаючи Херсон та Нову Каховку, до кінця 2022 року.