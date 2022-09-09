На Київщині побудують два сміттєпереробних заводи - ОВА

У Київській області за кредитні кошти європейських банків планують побудувати два заводи з переробки сміття. Про це повідомив Голова Київської ОВА Олексій Кулеба﻿.

"У рамках пілотного проекту за кошти кредитів європейських банків плануємо збудувати на Київщині два сміттєпереробні заводи. Цей проект реалізуємо спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України й Броварською, Бориспільською та Фастівською громадами" , - зазначив він.

Потужність спільного заводу для Броварської та Бориспільської громад орієнтовно становитиме 110 – 120 тис. тонн відходів на рік, у Фастівській громаді – 35 – 100 тис. тонн на рік.

Заводи планують звести вже за два роки.