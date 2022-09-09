Блінкен: Путін хотів показати військову могутність, а тепер просить допомоги у КНДР

Росія не тільки не змогла довести свою військову міць вторгненням в Україну, але і змушена тепер звертатися за зброєю до інших країн, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з генсеком НАТО у Брюсселі.

"Президент Путін думав, що його вторгнення покаже російську військову могутність. Замість цього російська армія звертається до Північної Кореї та Ірану заради необхідних їй постачань. Водночас українські оборонні можливості продовжують посилюватися, завдяки їх керівництву, мужності військових і підтримці союзників та партнерів" , - сказав Блінкен.

Він додав, що Путін розраховував на те, що бажання Заходу чинити економічний тиск з часом зменшиться, а замість цього союзники об'єдналися на тлі російських погроз, запровадивши безпрецедентну ціну для російської економіки.

"Понад 1000 компаній залишили російський ринок. Експортний контроль не дозволяє постачання високотехнологічного обладнання. Росія не може підтримувати, не говорячи вже про модернізацію, ключові сектори економіки, від виробництва авто до військового експорту. Вони не можуть замінити зброю, яку використали в Україні" , - сказав держсекретар.

За даними американської розвідки, Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у Північної Кореї.

Будь-яка угода щодо закупівлі зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону поширення зброї з Пхеньяну.

Минулого тижня стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.