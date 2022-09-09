РосЗМІ: окупанти оголосили евакуацію в Харківській області

РосЗМІ: окупанти оголосили евакуацію в Харківській області
Фото: РИА Новости

Російські загарбники оголосили евакуацію з окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили російські пропагандистські видання ТАСС та "РИА Новости" з посиланням на так званого "главу Куп'янського району Харківської області" Максима Губіна.

"Ми намагаємося сконцентрувати всі зусилля для евакуації місцевого населення хоча б на 3-4 дні, доки ситуація не буде стабілізована.
Ми організовуємо автомобільний транспорт, автобуси. Люди вивозяться до "ЛНР" до району Сватового, до району Логачівки (село у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області – ред.) на територію Росії. Вони там розташовуються у пунктах тимчасового розміщення".

За даними ТАСС, евакуація проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука Харківської області.

"РИА Новости" повідомляють, що "жінок з дітьми з районів Харківської області" прийме "у своїх здравницях Краснодарський край".

Пропагандистські ЗМІ зазначають, що "обстановка у Куп'янському районі Харківської області залишається складною", але російські військові нібито "утримують місто".

Губін додав, українські сили ведуть активні бойові дії у Шевченківському районі – там, за його словами, зараз пролягає лінія фронту.

Передісторія:

  • Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.
  • Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.
  • 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу ЗСУ на окуповані території в Україні та переадресував його до Міністерства оборони РФ.
  • 9 вересня Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що українські війська, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, що серйозно погіршить для росіян шляхи постачань на сході України.

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