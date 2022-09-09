Зеленський провів зустріч з прем'єром Польщі та президентом Латвії

Зеленський провів зустріч з прем'єром Польщі та президентом Латвії
Фото: Twitter

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президент Латвії Егілс Левітс прибули з візитом до Києва, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні канцелярії прем'єра Польщі в Twitter.

Під час свого візиту прем'єр та лідер Латвії зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб запевнити Зеленського в тому, що Латвія продовжуватиме надавати сильну підтримку Україні до перемоги в цій війні. Латвія — ваш захисник. Латвія допоможе у відновлювальних роботах. Слава Україні!", — пише президент Латвії.

Моравецький привітав українських військових з успішним наступом та побажав, аби це було сигналом до остаточної перемоги.

За словами прем'єра, перемога Росії означала б поразку не лише для України, але й для Європи, а також її цінностей.

"Санкції проти Росії стають дедалі болючішими для їхньої економіки. Росія використовує економічні інструменти як пістолет, який приставлений до голови багатьох країн ЄС, а в Україні це гвинтівка, приставлена ​​до тіла", — заявив прем'єр Польщі.

Моравецький додав, що під час зустрічі з Зеленським, вони порушили питання:

  • створення сумісного хабу для навчання та ремонту обладнання;
  • постачання зброї;
  • організації фінансової допомоги.
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Нагадаємо, 8 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен несподівано приїхав до Києва. Він зустрівся з Зеленським і оголосив про новий пакет військової допомоги.

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