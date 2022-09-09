Міноборони РФ не повідомило про втрату Балаклії у своєму щоденному зведенні

Російське Міноборони не повідомило про звільнення Балаклії українською армією у своєму щоденному зведенні, але розповіло про свої нібито «успіхи», повідомляє Новое время.

Відео брифінгу Міноборони країни-агресора опублікував прокремлівський ресурс РИА Новости.

Представник російського відомства замість інформації про український наступ у Харківській та Херсонській області знову заявив про нібито "знищення HIMARS".

Міноборони України та Пентагон раніше повідомляли, що Росія не змогла знищити жодного РСЗВ цього типу. Також ЗМІ стверджували, що українська армія виставляла у прифронтових районах дерев'яні макети HIMARS, по яких армія РФ завдавала численних ударів дорогими ракетами Калібр.

Окупанти також не повідомили про звільнення населених пунктів на півдні та сході країни, а традиційно дали фейкову інформацію про «втрати» ЗСУ.

Визволення Балаклії від росіян підтвердив президент Володимир Зеленський увечері 8 вересня. ЗМІ та соцмережі публікують численні відео зі звільненого міста.

У вечірньому зверненні глава держави розповів, що з 1 вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів понад тисячу квадратних кілометрів території України та десятки населених пунктів.

Раніше у Генштабі підтвердили, що Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області та вклинилися в оборону окупантів на 50 км.