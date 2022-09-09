Гуменюк: на півдні ЗСУ просунулися вглиб позицій окупантів на десятки кілометрів

Збройні сили України просунулися вглиб позицій росіян на кілька десятків кілометрів на окремих напрямках у південних регіонах країни, повідомляє Новое время.

Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"Хороші новини з півдня є, і це найголовніша хороша новина. Ми просуваємось, це очевидно. Ми маємо поглиблення в позиції ворога від двох до кількох десятків кілометрів" , — сказала вона.

Гуменюк додала, що поки що не називаються населені пункти та напрямки, на яких у ЗСУ є успіх, оскільки росіяни продовжують активну діяльність дистанційно.

Раніше CNN з посиланням на високопосадовців США та України повідомляло, що ЗСУ планують звільнити більшу частину тимчасово окупованої Херсонської області, включаючи Херсон та Нову Каховку, до кінця 2022 року.

6 вересня в Оперативному командуванні Південь повідомили, що ЗСУ звільнили від російських окупантів ще кілька населених пунктів у Херсонській області. Їхню назву не уточнюють, щоб провести зачистку від диверсійних груп та розмінування.