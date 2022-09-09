"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому" через несплату за транзит
НАК "Нафтогаз України" подало прохання про арбітраж проти "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду. "Нафтогаз" вимагає сплати коштів за транспортування природного газу територією України, які не були сплачені вчасно та в повному обсязі, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив голова НАК Юрій Вітренко у Facebook.
"Оскільки транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах "качай або плати", а росіяни, починаючи з травня, качають і платять менше, ніж передбачає угода, ми вимагаємо від Газпрому розрахуватися в повному обсязі. Як це визначає контракт", - написав він.
Вітренко зазначив, що Україна використає попередній досвід перемог над росіянами в арбітражі і змусить їх заплатити і цього разу. Нафтогаз також оцінює можливість заявлення додаткових умов.
Як повідомлялося раніше, Україна більше не отримує повний обсяг виплат за транспортування російського газу через перекриття ГВС "Сохранівка".