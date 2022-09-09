Гендиректор МАГАТЕ закликав негайно припинити всі обстріли в районі ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі у п’ятницю, 9 вересня, заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі небезпечнішою, і закликав негайно припинити всі обстріли в районі станції, повідомляє Новое время.

Як пише пресслужба МАГАТЕ, у п'ятницю фахівці агентства на Запорізькій АЕС повідомили Ґроссі про серйозну ситуацію, що склалася на станції напередодні увечері.

"Енергетична інфраструктура, що живить місто Енергодар, де живуть оператори АЕС та їхні сім'ї, була зруйнована внаслідок обстрілу розподільчого пристрою міської ТЕЦ, що призвело до повного відключення електроенергії в Енергодарі" , - заявив Ґроссі.

За словами гендиректора МАГАТЕ, агентство робить висновок, що оператор, «більше не впевнений у відновленні зовнішнього джерела енергопостачання», розглядає можливість зупинки єдиного працюючого реактора. У цьому випадку оператор не зможе знову запустити реактори без надійного відновлення зовнішнього енергопостачання.

Ґроссі заявив, що ситуація навколо ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою, а через важкі умови, в яких живуть жителі Енергодару, станція може стикнутися з нестачею персоналу.

"Це абсолютно неприйнятно і не може тривати… Я наполегливо закликаю до негайного припинення обстрілів в усьому районі. Ця драматична подія демонструє абсолютну необхідність негайно створити зону ядерної безпеки та захисту" , — додав він, не уточнюючи, хто саме веде обстріли.

7 вересня мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що частина міста залишається без електрики внаслідок обстрілу з боку російських окупантів та пошкодження підстанції Луч. Він наголосив, що жителі міста перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

1 вересня делегація МАГАТЕ з 14 експертів побувала на Запорізькій АЕС у тимчасово захопленому Енергодарі. Фахівці на чолі з Рафаелем Ґроссі провели на території ЗАЕС кілька годин. Зараз на станції залишаються два представники місії. Гендиректор МАГАТЕ сказав, що делегація встановлює постійну присутність на ЗАЕС.﻿

6 вересня МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками візиту, в якому сказано, що зараз існує гостра необхідність вжити тимчасових заходів для запобігання ядерній аварії, зокрема встановити безпечну зону навколо ЗАЕС. Агентство також закликало припинити обстріл в районі станції, але не уточнювало, хто веде вогонь.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, російські окупанти захопили після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російським обстрілом у кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. 22 серпня окупанти завезли додаткові БТР та спецвантажівки в ремонтну зону станції. Загалом на території станції було дислоковано понад 40 одиниць військової техніки росіян.

У серпні окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС. В Енергоатомі повідомили, що Росія готується відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України. 25 серпня російські окупанти спровокували перше в історії ЗАЕС тимчасове відключення від енергомережі. 3 вересня електростанцію знову відключили від мережі.