ГУР: внаслідок дій ЗСУ російський 237-й полк припинив існування
Внаслідок ефективних дій Збройних сил України зі знищення російських загарбників 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк армії Росії припинив своє існування, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
За інформацією української розвідки, усі військовослужбовці загинули або отримали поранення, значна частина з тих, хто вижив, у вкрай важкому стані.
Розвідка також повідомила, що російські військові 202 окремого мотострілецького полку, які перебувають у Харківській області, відійшли з позицій у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів і звʼязку.
На Дніпропетровському напрямку армія РФ намагається утримати позиції. У росіян навіть є підкріплення, але більшості "новобранців" — 55-60 років, кажуть в ГУР.