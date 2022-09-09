Повітряні сили: ударна авіація знищує ППО окупантів ракетами HARM

Авіація бере активну участь у підтримці українських сил під час контрнаступу. ПРО окупантів знищується за допомогою американських протирадіолокаційних ракет HARM, повідомляє Новое время.

Про це повідомив офіційний представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Авіація бере активну участь у підтримці наших наземних військ. Завдає ударів по наземних цілях, завдає ударів по засобах ППО противника американськими ракетами HARM" , — сказав він.

Ігнат додав, що американські ракети допомагають ударній авіації України, штурмовикам Су-25 та бомбардувальникам Су-24М, які скидають "тони боєприпасів на голови окупантів".

"За підтримки артилерії, інших сил і засобів Сухопутні війська можуть впевненіше почуватися, просуваючись на напрямках, де зараз йдуть визвольні бої за нашу землю" , — повідомив спікер.

Гнат нагадав, що за останні кілька днів ЗСУ знищили ворожі ЗРК Тор, С-300, Бук-1, Бук-2 тощо.

Про передачу даних ракет ЗСУ стало відомо 9 серпня. Вони також входять до пакета військової допомоги на $675 млн, про який США оголосили 8 вересня.

Ігнат підтверджував, що захисники України використовують ракети HARM на винищувачах МіГ-29.