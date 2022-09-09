Король Чарльз у перший день правління виступив з посланням до нації

Старший син королеви Великої Британії Єлизавети II Чарльз (Карл III) у п’ятницю, 9 вересня, виступив з першим зверненням до нації та Співдружності після смерті матері, повідомляє Новое время.

Спадкоємець престолу заявив, що королева Єлизавета II була джерелом натхнення і прикладом для нього та всієї королівської родини, а смерть Її Величності глибоко оплакується. Він сказав що «любов, захоплення і повага», які викликала королева, стали характерною рисою її правління, і монархиня «поєднувала ці якості з теплотою, гумором і безпомилковою здатністю завжди бачити в людях краще».

Карл III поновив обіцянку все життя служити своєму народу, як і його мати, і наголосив, що підтримуватиме конституційні принципи, які «лежать в основі нашої нації». Він сказав, що, коли королева зійшла на престол 70 років тому, Британія та світ ще переживали втрати та наслідки Другої світової війни.

"За останні 70 років ми спостерігали, як наше суспільство стає однією з безлічі культур і релігій. Державні інститути також змінилися. Але, незважаючи на всі зміни та виклики, наша нація і велика родина королівств [Співдружності], чиїми талантами, традиціями та досягненнями я так невимовно пишаюся, процвітали. Наші цінності залишилися і мають залишатися незмінними" , - заявив Карл III.

Він також сказав, що, коли приступить до своїх обов'язків монарха, його життя зміниться і він більше не зможе приділяти багато часу благодійності, але що ця робота триватиме "в надійних руках інших". Король оголосив, що його син і спадкоємець принц Вільям отримує титул принца Вельського. Карл III також згадав принца Гаррі і Меган Маркл, які «продовжують будувати своє життя за кордоном», і висловив їм свою любов.﻿

Новий король додав, що розраховує на люблячу підтримку своєї дружини, королеви-консорта Камілли, і закінчив промову особистим зверненням до «любої мами»:

«Ви вирушаєте в останню велику подорож, щоб возз'єднатися з моїм любим покійним татом, і я просто хочу сказати: дякую. Дякую за вашу любов і відданість нашій сім'ї та сім'ї народів, яким ви так віддано служили всі ці роки…».

Королева Єлизавета II, яка обіймала британський престол 70 років, померла в своїй шотландській резиденції Балморал 8 вересня у віці 96 років. Перед цим лікарі висловили стурбованість станом її здоров'я, і в Балморал вирушили члени королівської родини. Поруч із королевою були принц Чарльз та принцеса Анна, які цього дня перебували в Шотландії.

Карл III буде офіційно проголошений наступним британським сувереном 10 вересня.