Генерал США: Україна може повернути Крим протягом наступного року

Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що Україна може повернути всі свої території, включно з Кримом, протягом 2023 року, повідомляє Українська правда.

Про це Ходжес розповiв у коментарі Newsweek у кулуарах Тбіліської міжнародної конференції Інституту Маккейна.

"Українці врятували свою країну… Вони встановили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включно з Кримом, я думаю, протягом наступного року".

Ходжес відзначив, що через пів року після початку повномасштабного російського вторгнення "передбачувана друга найкраща армія світу тепер є другою найкращою армією в Україні".

"Після всього цього часу Росія все ще контролює менше 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана" , - додав він.

Ходжес підкреслив, що західним партнерам України настав час надати київському уряду матеріальну та моральну підтримку, яка буде потрібна для досягнення повної військової перемоги.

У свою чергу, Джордж Баррос з Інституту вивчення війни сказав Newsweek, що своєрідним лакмусовим папірцем спроможності України визволяти свої території може стати операція щодо Херсона.

"Якщо українці продемонструють здатність оточити великого супротивника і взяти його в облогу в Херсоні, це було б великим військовим досягненням, і це свідчило б про те, що вони також можуть зробити це в інших місцях на сході та півдні" , – сказав Баррос.

Проте, на його думку, може пройти кілька місяців, перш ніж з’явиться достатньо чітка картина українських досягнень біля Херсона.

За словами Барроса, перемістивши на південь елементи елітної російської 1-ї гвардійської танкової армії, РФ погіршила свої позиції в інших частинах України.

При цьому експерт вважає, що війна ще далека від завершення.