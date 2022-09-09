Президент Латвії закликав до початку переговорів про вступ України до ЄС

У Латвії підтримують початок переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент Латвії Егілс Левітс сказав на брифінгу за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, Україна не лише політично і культурно є членом європейської родини, але належить також до Європейського Союзу, оскільки це союз вільних демократичних країн.

"Зараз ми робимо усе можливе, щоб йти далі цим шляхом і забезпечити початок перемовин про вступ України до ЄС" , — сказав Левітс.

Нагадаємо, Україна налаштована до кінці року виконати всі 7 умов, які були поставлені під час представлення статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президент Латвії Егілс Левітс прибули з візитом до Києва, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.