Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського наприкінці 198-го дня війни.

"Наша армія, розвідка та СБУ продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують...

На цей час Збройні сили звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області.

В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей…

Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі".