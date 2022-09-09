Синєгубов закликав мешканців звільнених населених пунктів поки не повертатися

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів звільнених населених пунктів поки не повертатися до розпоряджень військових, повідомляє Новое время.

У себе в Telegram-каналі у п'ятницю, 9 вересня, Синєгубов розповів, що російські окупанти залишили по собі розбиту інфраструктуру та будинки, багато трофеїв і купи сміття, а в більшості сіл немає електрики і газу. Найближчим часом їх планують відновлювати та привозити гуманітарну допомогу.

"Сьогодні відвідали щойно звільнені громади, поспілкувалися з місцевими жителями. Люди без перебільшення зустрічали наших військових зі сльозами на очах. Пів року в окупації" , - написав він.

Синєгубов наголосив, що насамперед звільнені населені пункти потрібно розмінувати і зачистити — цим вже почали займатися поліція та ДСНС:

«Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо до відповідних розпоряджень військових».

Очільник ОВА додав, що місцеві жителі розповідають про багато злочинів окупантів та активно співпрацюють із правоохоронцями. 9 вересня було затримано голову одного з сіл деокупованої громади, який співпрацював з агресором.

Держбюро розслідувань 9 вересня повідомило, що починає проводити фільтраційні заходи у звільненій Балаклії Харківської області з метою пошуку колаборантів.

У вечірньому зверненні 8 вересня президент Володимир Зеленський розповів, що з 1 вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів понад 1 тисячу квадратних кілометрів території України та десятки населених пунктів. Глава держави також опублікував відео з українськими військовослужбовцями, які піднімають прапор України над Балаклією.

9 вересня у Нацгвардії також підтвердили звільнення від російських окупантів села Волохів Яр у Харківській області.

Раніше в Генштабі заявили, що Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області та вклинилися в оборону окупантів на 50 км. Увечері 9 вересня президент України повідомив, що в Харківській області звільнено та взято під контроль ЗСУ понад 30 населених пунктів.