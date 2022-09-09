Подоляк порадив окупантам повторити правила безпечної здачі в полон

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк порадив російським окупантам повторити правила безпечної здачі в полон на тлі контрнаступу ЗСУ, повідомляє Новое время.

"Російським військовим пора вивчити слово „евакуація“ і повторити правила безпечної здачі" , — написав він у Twitter.

Подоляк також нагадав про дії влади РФ, коли українська сторона наполягала на евакуації українців зі східних міст, навмисно знищених авіацією та важкою артилерією.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що наступ української армії позитивно вплине на обмін військовополоненими з Росією, оскільки завдяки операції ЗСУ обмінний фонд України лише поповнюється.