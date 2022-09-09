CNN: Пентагон вперше назвав контрнаступом дії ЗСУ на півдні України

У Міністерстві оборони США вперше назвали контрнаступом просування захисників України вперед у Херсонській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN у п’ятницю, 9 вересня.

Представниця Пентагону Саша Бейкер заявила, що контрнаступ показав, як ЗСУ «творчо» інтегрують військовий потенціал, переданий США та іншими країнами, у свої операції. Вона сказала, що у США уважно стежать за ходом контрнаступу і останні кілька днів бачили «певні обнадійливі ознаки».

"Але, знову-таки, росіяни - це серйозний противник, і попереду тривала битва" , - додала вона.

CNN зауважує, що до цього Міністерство оборони США, зокрема глава відомства Ллойд Остін, не називало дії ЗСУ на півдні України контрнаступом.

Увечері 8 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів понад 1 тисячу квадратних кілометрів території України та десятки населених пунктів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив це.

"Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед" , — сказав він 9 вересня.

Пізніше Зеленський оголосив, що захисники України звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області.