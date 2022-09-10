Блінкен: РФ використовує енергетичний шантаж через провал на полі бою

Президент Росії Володимир Путін вдається до грубіших інструментів тиску, щоб спробувати позбавити Україну підтримки ЄС. Росія не досягає своїх цілей на полі бою, повідомляє Новое время.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, Кремль використовує енергію як зброю проти Європи, збільшуючи витрати сімей, підприємств і цілих держав.

"Путін робить ставку на те, що ці дії зламають волю країн підтримувати Україну. Він робить ставку на те, що зможе змусити інші країни підкоритись" , — зазначив Блінкен.

Водночас держсекретар наголосив, що Європа стане сильнішою, якщо менше залежатиме від постачання енергоресурсів з Росії, і що США допоможуть країнам ЄС, які зіткнулися з непомірними витратами на опалення.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що українські військові ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за 3 дні ЗСУ просунулися на 50 км.