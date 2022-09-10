Байден планує вирушити до Британії на похорон Єлизавети ІІ

Президент США Джо Байден має намір відвідати церемонію прощання королеви Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавети II, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

На запитання журналістів, чи збирається він відбути на похорон королеви, Байден відповів: "Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу".

Президент США також розповів, що наразі ще не мав змоги поспілкуватися з новим британським монархом Чарльзом ІІІ.

Нагадаємо, Єлизавета ІІ померла на 96-му році свого життя. Британська королева відійшла у вічність у сімейному колі в замку Балморал на північному сході Шотландії. Тепер престол посяде принц Чарльз.