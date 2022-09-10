ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів та поромну переправу ворога

ЗСУ за добу, 9 вересня, знищили склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового на Херсонщині. Крім того, було ліквідовано 75 росіян, повідомляє Новое время.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Українська авіація завдала сім ударів по ворогу, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.

За підтвердженими результатами «друга армія» скоротилась на 75 своїх військових, 9 танків "Т-72", 2 гаубиці "Мста-Б", 8 одиниць автобронетехніки.