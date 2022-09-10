Зливи майже по всій Україні: прогноз погоди на сьогодні

Погода майже по всій Україні сьогодні, 10 вересня буде із сильними опадами. Зливи очікуються у низці областей, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно, майже по всій країні, окрім східних та південно-східних областей, помірні, а у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях значні дощі.

Вітер південно-східних напрямків, швидкістю 7-12 м/с, а вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +4 +12 градусів, вдень +15 +17;

на заході вночі +10 +15, а вдень +16 +19 градусів;

у східних областях вночі +4 +6 градусів, вдень +16 +18;

на півдні країни вночі +12 +16, а вдень +20 +23 градуси;

у центральних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +15 +18.

Погода в Києві

Сьогодні в Києві та області хмарно, очікуються сильні дощі. Вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень по області місцями шквали до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11 градусів, а вдень +13 +15.