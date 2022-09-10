Резніков про виїзд чоловіків за кордон: мають бути готові воювати

Чоловіки в Україні у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими не тільки бути призваними до війська, а й воювати, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи можливість виїзду чоловіків за кордон.

"Це війна. І як би нам не хотілося, ми зазнаємо втрат, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву" , - пояснив міністр.

Заборона виїзду військовозобов'язаним

Зазначимо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ФОПам та юридичним особам приватної форми власності дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави, але лише на 7 днів.

Однак як згодом повідомили у пресслужбі уряду, дозвіл на виїзд ФОПів так і не почав діяти з анонсованої дати, оскільки до прем'єра Дениса Шмигаля ще не дійшла відповідна постанова.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам, але це буде можливо за погодженням територіального центру комплектування.

Крім того, в Україні дозволили виїзд за межі України військовозобов’язаним студентам, що навчаються за кордоном.