Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив продаж доларів удвічі

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 5 по 9 вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,00 млн доларів і продав 481,97 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 474,97 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти вдвічі в порівнянні з минулим тижнем, коли НБУ продав 231,36 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 096,71 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 17 334,68 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 14 237,97 млн доларів і 1 678,14 млн євро.