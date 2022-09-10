ОВА: росіяни обстріляли Харківський район, загинула жінка

Близько 1 ночі на 10 вересня російські окупаційні війська обстріляли Харківський район, щонайменше одна жінка загинула, повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Новій Водолазі зруйнований приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинула 62-річна жінка…

Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії" , – повідомив він.

У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, 3 з яких - діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 людей. Крім того, 1 чоловік поранений в Харківському районі, додав Синєгубов.