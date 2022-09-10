Моравецький: Україна давала відсіч швидше, ніж німці приймали рішення

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання з поставками зброї Україні і повільну відмову від російських енергоносіїв, повідомляє Європейська правда.

"Стає очевидним, що енергетична політика Німеччини, якою завжди хвалився Берлін, у руїнах. Відмова від вугільної та атомної енергетики була передчасною, про будівництво Північного потоку 1 і 2 і пов’язану з цим залежність від Росії навіть говорити не доводиться. Політика Німеччини завдала величезної шкоди Європі" , - сказав Моравецький.

Він також розкритикував позицію Німеччини у перші місяці російського вторгнення.

"Ми з самого початку були впевнені, що Україна бореться не просто за власне виживання, а за свободу Європи. Якщо Україна впаде, це буде лише питанням часу, коли Путін атакує наступну країну. Для поляків було прикро те, що німці так пізно усвідомили свої помилки в енергетичній політиці. Путін використовує трубопроводи як зброю, для нього енергетична політика є інструментом ведення війни. Україна давала відсіч ворогу швидше, ніж німці приймали рішення" , - заявив прем’єр Польщі.