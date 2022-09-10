Харківська ОВА: над Балаклією підняли український прапор

У Балаклії Харківської області військові та влада підняли український прапор.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося" , – заявив він.

Офіційно звільнення Балаклії українськими військовими підтвердив президент України 8 вересня. За його словами, ЗСУ звільнили вже понад 30 населених пунктів на Харківщині.