МЗС на тлі контрнаступу ЗСУ закликає Захід збільшити постачання зброї
Надане Україні озброєння допомагає захисникам звільняти окуповані території на сході. Тому партнери повинні збільшити військову допомогу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"Українські війська просуваються на схід України, звільняючи нові міста та села. Їх мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу приносить дивовижні результати", - зазначив Ніколенко.
Речник МЗС закликав партнерів продовжити надсилати Україні озброєння, щоб пришвидшити перемогу.
"Перемогти Росію на полі бою означає здобути мир в Україні", - підкреслив він.