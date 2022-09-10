МЗС на тлі контрнаступу ЗСУ закликає Захід збільшити постачання зброї

Надане Україні озброєння допомагає захисникам звільняти окуповані території на сході. Тому партнери повинні збільшити військову допомогу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Українські війська просуваються на схід України, звільняючи нові міста та села. Їх мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу приносить дивовижні результати" , - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС закликав партнерів продовжити надсилати Україні озброєння, щоб пришвидшити перемогу.