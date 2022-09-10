Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії

У суботу в Сент-Джеймському палаці Лондона відбулася історична церемонія проголошення нового короля Великої Британії, повідомляє Європейська правда.

Церемонія проголошення короля вперше транслювалася в прямому ефірі.

Перед цим король зробив особисту заяву про смерть королеви та присягнув зберегти церкву Шотландії - адже в Шотландії існує розподіл влади між церквою та державою.

Після цього учасники Ради престолонаступництво підписали прокламацію з першими восьми розпорядженнями короля. Зокрема, одним із таких розпоряджень стало те, що день похорону покійної королеви Єлизавети буде вихідним.

Зрештою, об 11.00 відбулося публічне зачитування прокламації з балкона Сент-Джеймського палацу. Відразу після цього її буде зачитано на Королівській біржі в лондонському Сіті в присутності лорда-мера Лондона.

Наступні читання відбудуться в Единбурзі, Кардіффі, Белфасті та інших країнах Співдружності до опівдні неділі.

73-річний Чарльз автоматично став монархом після смерті королеви в четвер, але сьогоднішні процедури є конституційною формальністю щодо визнання його суверенітету.

Зазвичай такі церемонії відбувалися протягом 24 годин після смерті суверена, але пізнє оголошення про смерть королеви означало, що їх неможливо було організувати вчасно у п’ятницю.