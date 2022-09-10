Іспанська армія навчатиме українських військових

Іспанська армія долучиться до процесу навчання українських військових, повідомляє Європейська правда.

Про це пише іспанське видання El Mundo.

"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни" , - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що навчання проходитиме у Сарагосі.

Як це вже робить Сполучене Королівство на своїй території, міністерство оборони Іспанії виконує одне із зобов’язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського, і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових – йдеться про навчання десятків тисяч солдатів.