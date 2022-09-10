ОК "Південь": ЗСУ просунулися на деяких ділянках до кількох десятків кілометрів
Під час контрнаступу українські військові просунулись на деяких ділянках на півдні від двох до кількох десятків кілометрів, повідомляє Новое время.
Про це в етері телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
"Є просування наших військ по лінії південного фронту на різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. І скоро ми повідомимо і ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців", — сказала вона.
Коментуючи повідомлення про перекидування 1300 «кадирівців», які мають стати підсиленням для армії РФ на Херсонщині, в ОК "Південь" заявили, що це фіксують, але поки що окупанти досить далеко. За словами Гуменюк, вони усвідомлюють силу контролю ЗСУ — він повністю охоплює правий берег Дніпра і трішки лівий.
"Вони намагаються триматися подалі, щоб не потрапляти в зону цього ураження. Ті резерви, які зараз опиняються на правому березі і підтягуються штучно створеними переправами — баржа, буксир, катер — це "ЛНР/ДНР", яким 55−60 років", — розповіла вона.
Гуменюк каже, що від них відмовляються навіть ті підрозділи, які вони приходять посилювати.