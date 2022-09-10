Уряд ухвалив рішення щодо цін на газ до кінця опалювального сезону

Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу 30 квітня 2023 року. "Нафтогаз" продаватиме газ виробникам тепла за фіксованою ціною, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення" , - зазначив він.

За даними пресслужби Міненерго, документом передбачається продовження терміну реалізації природного газу ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачальникам природного газу для побутових споживачів у рамках виконання спеціального обов’язку до 30 квітня 2023 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. "Нафтогаз" продаватиме газ виробникам гарячої води за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.