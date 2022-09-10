Зеленський поговорив по телефону з Макроном: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході глава держави ознайомив французького колегу з ходом бойових дій, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні президента України в Twitter.

Крім того, Володимир Зеленський підняв питання про заборону віз для росіян. Також багато часу було приділено кризі на Запорізькій АЕС.

"Наша позиція полягає в тому, що єдиний спосіб захистити Європу від ядерної катастрофи – це демілітаризувати станцію" , - підкреслив президент України.

Нагадаємо, що раніше Макрон назвав єдиний спосіб відновлення безпеки на Запорізькій АЕС. За його словами, для цього необхідно вивести окупаційні війська.