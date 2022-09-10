Макрон і Трасс вперше зідзвонились і обговорили війну в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. В ході бесіди політики обговорили війну в Україні, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні президента Франції Еммануеля Макрона у Twitter.
"Зв'язки між нашими народами Історичні. Ми їх посилимо. Наша підтримка України, а також Продовольча та енергетична безпека будуть серед наших спільних пріоритетів", - підкреслив президент Франції.
Раніше також стало відомо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході бесіди глава держави ознайомив французького колегу з ходом бойових дій.
Також ми повідомляли, що новий прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну найближчим часом.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з Трасс. Сторони обговорили гарантії безпеки та участь Британії у відновленні України.