Салліван: Китай в контексті війни в Україні перебуває в російському таборі

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Китай в контексті війни в Україні перебуває в російському таборі, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейка Саллівана на онлайн-зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Китай висунув ряд нейтральних принципів, щоб показати, що він не приймає чиюсь сторону в конфлікті. Але, звичайно ж, протягом останніх шести місяців він надає дипломатичне прикриття Росії у всіх формах. І тому доводиться вважати Китай країною, яка більше знаходиться в російському таборі, коли мова йде про вторгнення в Україну" , - зазначив він.

На його думку, Решта світу має звернути на це увагу.

"Звичайно, країни Європи звернули на це увагу в плані матеріальної підтримки Росії в її вторгненні. Ми не бачили, щоб Китай постачав військову техніку, що нас турбувало. Ми не бачили серйозного політичного рішення (китайців, - ред.) систематично порушувати санкції США і наш експортний контроль. Але нас турбує поглиблення економічних зв'язків між Китаєм і Росією та кроки, які Китай робить для надання товарів і послуг Росії. Це те, що нас турбує" , - додав Салліван.

Нагадаємо, в серпні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Пекін продовжує підтримувати нейтралітет щодо війни Росії проти України. І на даний момент його це влаштовує.

Водночас відомо про тісну співпрацю Росії та Китаю. Зокрема, останній закуповує природний газ зі знижкою в 50%.