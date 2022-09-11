Шмигаль розповів, коли Україна отримає останній транш ЄС на 3 млрд євро

Європейський союз має надати Україні транш на 3 млрд євро в жовтні 2022 року. Це остання частина обіцяної допомоги, залишок по якій становить 8 млрд євро, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

За його словами, з Європейською комісією постійно обговорюється внесок ЄС в підтримку України.

"Ми зараз буквально до кінця цього місяця очікуємо 5 млрд євро макрофінансової допомоги, це кредит. І також друга частина цього 8 млрд траншу - 3 млрд євро в жовтні, які будуть надані Україні у вигляді грантової підтримки" , - зазначив Шмигаль.

За його словами, для швидкого відновлення потрібна сума близько 17 млрд доларів. Прем'єр також підкреслив, що українська сторона звітує за кожен витрачений долар і євро. Але на сьогодні загальний збиток від російського вторгнення оцінюється в 340 млрд доларів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що країни Європейського союзу погодили надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Крім того, нещодавно Шмигаль заявив, що вже почав проводити політичні консультації щодо макрофінансової підтримки на 2023 рік. І Україні необхідна допомога в розмірі 12 млрд євро в наступному році.