Шмигаль розповів, що дозволило Україні не увійти в спіраль гіперінфляції

Україна досі не увійшла в спіраль гіперінфляції завдяки допомозі партнерам і постійному відстеженню емісії, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

За його словами, сьогодні у світі посткоронавірусна ситуація.

"Україна забула про коронавірус, тому що у нас є більш складні і вагомі виклики. Сьогодні ця ситуація викликає інфляцію в багатьох країнах, у багатьох країнах вона незвично висока на рівні від 7-9% до 20%. Україна сьогодні тримається в цих же рамках, незважаючи на війну" , - зазначив він.

За його словами, емісія в Україні відстежується Нацбанком разом з МВФ і міжнародними партнерами, що дозволяє не входити в спіраль гіперінфляції.

"Тому так важливо мати підтримку від МВФ, від партнерів, щоб утримати макроекономічну стабільність і не загнати країну в гіперінфляційну спіраль. Ми тут дуже акуратні і за допомогою партнерів нам вдається збалансувати і зберегти стабільність" , - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в серпні інфляція в Україні прискорилася, а порівняно з початком року ціни зросли майже на 20%.

Національний банк також опублікував прогноз про те, що, що буде з цінами до кінця року.