Блінкен обговорив з головою Єврокомісії підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обговорили в суботу підтримку України та енергетичну безпеку в Європі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомлення Ентоні Бінкена та Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.

Урсула фон дер Ляєн подякувала Блінкену за інформування про його візит до Києва та "за обмін думками щодо нашої допомоги у сфері безпеки та економіки України".

Блінкен своєю чергою зазначив, що США і ЄС продовжать тісну координацію з підтримки України та просування європейської енергетичної безпеки.