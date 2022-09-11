Туман, дощі та шквали: негода накриє ще більше територій України

Туман, дощі та шквали: негода накриє ще більше територій України

Погода в Україні сьогодні, 11 вересня продовжуватиме погіршуватися. Дощі та шквали накриють ще більше територій, лише на сході місцями без опадів, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Часом помірні дощі (вночі у північній частині та більшості центральних областей значні дощі), лише на сході країни (Луганська та Донецька область) опадів не передбачається.

    Разом з тим у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на заході - західний, 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +7 +11 градусів, вдень +10 +17;
    • на заході вночі +7 +13, а вдень +12 +19 градусів;
    • у східних областях вночі +7 +10 градусів, вдень +12 +17;
    • на півдні країни вночі +11 +19, а вдень +18 +24 градуси;
    • у центральних областях вночі +9 +11 градусів, вдень +12 +17.
    Туман, дощі та шквали: негода накриє ще більше територій України

    Погода в Києві

    Сьогодні в столиці хмарно, вночі значний, а вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

    Туман, дощі та шквали: негода накриє ще більше територій України

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