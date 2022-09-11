ОВА: РФ випустила ракету по Дніпру та обстріляла Нікополь з "Градів"

За ніч росіяни вдарили по Дніпру та Нікополю, четверо людей отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Зазначається, що вдарили прямо по житловому кварталу. Поранений 72-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків.

Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні, їхній стан середньої тяжкості. Понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Також росіяни обстріляли Марганецьку громаду, але там, попередньо, без поранених та руйнувань.