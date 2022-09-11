NYT: США назвали успіхи ЗСУ на сході найважливішими досягненнями України

Успіхи ЗСУ на північному сході, зокрема повернення Ізюма, є найважливішими досягненнями України, однак наразі не ясно, яке стратегічне значення матимуть ці результати, повідомляє Новое время.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських посадовців.

Зазначено, що є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

NYT пише, що нинішні та колишні офіційні особи США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу.

Повідомляється, що рішення рекламувати свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують американські спецназівці, які тренують українців з моменту окупації Криму в 2014 році.

Високопосадовці США відмовилися повідомити, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна і скільки порад дали Сполучені Штати. Але один чиновник сказав, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.

За словами колишнього вищого командувача армії США в Європі Фредеріка Б. Ходжеса, нещодавній успіх ЗСУ вказує на те, що зусилля України щодо повернення земель на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше, і навіть підготувати ґрунт для спроби відвоювати Крим наступного року.

Колишній чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой сказав, що контрнаступ українських військових просувається навіть швидше, ніж очікувалося і що зараз настав час для української армії використовувати будь-яку нагоду, щоб послабити та знищити боєздатність Росії.

Тим не менш, як вказує видання, нинішні офіційні особи США в суботу, 10 вересня, були стримані, заявивши, що ще зарано визначати, чи зможуть українські військові продовжувати наступ.

29 серпня в оперативному командуванні Південь повідомили, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України.

9 вересня в ОК Південь повідомили, що ЗСУ просунулися на деяких ділянках від двох до кількох десятків кілометрів і пообіцяли згодом повідомити, які саме населені пункти були звільнені.

Також триває деокупація українських територій на східному напрямку. 1 вересня ЗСУ пішли в активний контрнаступ на Харківщині. Станом на 9 вересня українські захисники звільнили понад 30 населених пунктів області, серед яких Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.

10 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку вересня ЗСУ звільнили вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів нашої території.