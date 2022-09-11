Енергоатом: Запорізька АЕС повністю зупинена

Роботу Запорізької АЕС повністю зупинено. У ніч на неділю, 11 вересня, від електромереж було відключено 6-й енергоблок, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної енергетичної компанії (НАЕК) "Енергоатом".

"Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41 енергоблок № 6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан" , — йдеться у повідомленні.

Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока № 6 і переведення його в найбільш безпечний стан — холодний зупин, пояснили в "Енергоатомі".

Там зазначили, що у разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.

В "Енергоатомі" додали, що здійснюють всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.