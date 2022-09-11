Генштаб повідомив про втрати російських військ в Україні

Генштаб повідомив про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загибель 400 російських військових, а також знищення трьох літаків і одного вертольота окупантів.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 11.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 52650 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків – 2154 (+18);
  • бойових броньованих машин – 4617 (+33);
  • артилерійських систем – 1263 (+4);
  • РСЗВ – 311;
  • засобів ППО – 162;
  • літаків – 242 (+3);
  • вертольотів – 213 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4);
  • крилатих ракет – 216 (+1);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19);
  • спеціальної техніки – 117 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, зазначили у Генштабі.

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