Генштаб повідомив про втрати російських військ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загибель 400 російських військових, а також знищення трьох літаків і одного вертольота окупантів.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 11.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 52650 (+400) осіб ліквідовано;

танків – 2154 (+18);

бойових броньованих машин – 4617 (+33);

артилерійських систем – 1263 (+4);

РСЗВ – 311;

засобів ППО – 162;

літаків – 242 (+3);

вертольотів – 213 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4);

крилатих ракет – 216 (+1);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19);

спеціальної техніки – 117 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, зазначили у Генштабі.