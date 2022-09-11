Генштаб повідомив про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загибель 400 російських військових, а також знищення трьох літаків і одного вертольота окупантів.
Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 11.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 52650 (+400) осіб ліквідовано;
- танків – 2154 (+18);
- бойових броньованих машин – 4617 (+33);
- артилерійських систем – 1263 (+4);
- РСЗВ – 311;
- засобів ППО – 162;
- літаків – 242 (+3);
- вертольотів – 213 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4);
- крилатих ракет – 216 (+1);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19);
- спеціальної техніки – 117 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, зазначили у Генштабі.