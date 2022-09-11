Зеленський: ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині

Військові з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили від окупантів смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області, повідомляє Новое время.

Про це у неділю, 11 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще один звільнений населений пункт. Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям" , — написав глава держави у соцмережах.

1 вересня ЗСУ пішли в активний контрнаступ у Харківській області. На 9 вересня українські захисники звільнили понад 30 населених пунктів області.

Офіційно влада підтвердила звільнення Балаклії та частини Куп’янська. Також є інформація про деокупацію Ізюму.

Загалом, за словами президента Володимира Зеленського, з початку вересня українські військові звільнили вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів нашої території.