Повітряні сили: дальні бомбардувальники РФ вдарили по Україні

Росіяни в неділю завдали ракетного удару по Україні з дальної авіації, дані уточнюються, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

"Працювала російська авіація: дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які спершу з півночі країни завдали ударів, очевидно ракетами Х-22, потім перелетіли в район окупованого півострову і вже з району мису Тарханкут ймовірно атакували і південні регіони нашої держави" , – повідомив він.

Інформація про вибухи, але вона потребує підтвердження, відзначив речник.