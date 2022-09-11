Повітряні сили: дальні бомбардувальники РФ вдарили по Україні
Росіяни в неділю завдали ракетного удару по Україні з дальної авіації, дані уточнюються, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону
"Працювала російська авіація: дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які спершу з півночі країни завдали ударів, очевидно ракетами Х-22, потім перелетіли в район окупованого півострову і вже з району мису Тарханкут ймовірно атакували і південні регіони нашої держави", – повідомив він.
Інформація про вибухи, але вона потребує підтвердження, відзначив речник.
"Загроза нікуди не ділася. Те, що наші воїни звільняють землю – це гарні новини, але ще далеко не перемога. Ворог постійно буде нас тероризувати ракетними атаками. На жаль, поки що дістати ті літаки (дальні російські бомбардувальники – ред.) засобів у нас немає, але переконаний, що вони будуть. І тоді вже будемо трохи легше дихати", – додав Ігнат.