У Німеччині стався найсильніший з 2004 року землетрус

На південному заході Німеччині в суботу зафіксували землетрус силою 4,7 бала за шкалою Рихтера – це найпотужніша хитавиця в країні з 2004 року, повідомляє Європейська правда.

Епіцентр землетрусу виник у Франції, але зачепив також Німеччину й Швейцарію. Підземні поштовхи відчули мешканці деяких районів земель Баден-Вюрттемберг, Саарланд, Рейнланд-Пфальц і Баварія.

Сейсмологи не бачать підстав для масштабних руйнувань, хоча деякі жителі Німеччини повідомили про тріщини в стінах.

У ніч проти неділі було зафіксовано афтершоки (підземні поштовхи, які слідують за землетрусом) силою 3,1 бала, епіцентр яких розташований біля суботнього землетрусу.

Останній землетрус подібної сили – 4,9 бала за шкалою Рихтера – в Німеччині фіксували ще у 2004 році в місті Вальдкірх землі Баден-Вюрттемберг. Тоді він також не викликав значних руйнувань, але був дещо масштабнішим.