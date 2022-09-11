ОВА: ЗСУ звільнили Піщане Луганської області

У неділю, 11 вересня, ЗСУ звільнили від російських окупантів село Піщане Старобільського району Луганської області. У населеному пункті вже майорить український прапор, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

"Село Піщане, Старобільський район ранок 11 вересня 2022. У нас найкращі люди… вміють чекати і не втрачати віри" , — написав він, опублікувавши фото українського прапора, який підняли над населеним пунктом.

Раніше Гайдай повідомив, що жителі Лисичанська вже можуть бачити ЗСУ на околиці Лисичанська. Водночас за його словами, росіяни та колаборанти масово покидають територію Луганщини.